Протесты против «нелепых законов» в Индонезии грозят стране политическим кризисом

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12 декабря 2022, 12:55 Александр Крохмаль, Журналист

Заместитель директора Human Rights Watch по Азии Фил Робертсон назвал индонезийское решение о множественных запретах «катастрофой». Он сказал, что новый законопроект не сулит ничего хорошего для республики.

«Индонезия идёт по пути катастрофы, связанной с нарушениями прав человека», - отметил представитель организации. По его мнению, близкие отношения вне брака – это дело частное, и оно не должно представлять интерес для властей, обрекать за это на 6 месяцев тюрьмы – неправильно.

В самой Индонезии в начале недели прошли демонстрации против принятых законов, которые уже окрестили «преступными» и «деспотичными». Акции прошли практически по всей стране. Но более всего правозащитников встревожили пункты о «посягательстве на честь и достоинство» президента или вице-президента, а также о 18 месяцах тюрьмы для тех, кто «оскорбляет правительство или госучреждение». В оппозиции считают, что это не что иное, как полный отход от демократии. А ещё, предлагается два года заключения для людей, публично призывающих местных жителей «отвернуться» от шести признанных религий в Индонезии. Напомним, что в их список входят ислам, протестантство, католицизм, буддизм, индуизм и конфуцианство.

На самом деле такие решения и правда не сулят ничего хорошего для азиатской страны, где уровень жизни оставляет желать лучшего. Ведь в случае возникновения реальной проблемы, связанной с чиновниками или иными представителями власти, простому человеку будет попросту некуда жаловаться. Обычно чиновники, не желающие нести ответственность за свои злодеяния, часто грозятся судебной расправой. Любая критика властей может стать основанием для уголовного дела. А уж если дело доходит до запрета интимных отношений до брака, то здесь ситуация усложняется втройне. И потому местные жители надеются на здравое решение индонезийской власти, и в конце концов, на полную отмену всех «нелепых законов».