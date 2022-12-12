В Конгрессе США одобрили выделение денег на производство баллистических ракет

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12 декабря 2022, 11:00

Американцы приняли новый оборонный бюджет, который предусматривает траты в размере 858 миллиардов долларов. Это на 80 миллиардов большем, чем в текущем году.



Большое внимание будет уделено производству новых ракет. Известно о планах по разработке межконтинентальной баллистической ракеты, а также вооружения для сухопутных сил. Новинки поступят и для авиации и флота.



Основой американского стратегического вооружения является ракета LGM-30G Minuteman III. Конструкторы модернизируют и усовершенствуют её. Со временем ей на смену придёт новая ракета, которая будет размещаться в шахтах, где ранее базировались «Минитмены». Ракета получит три ступени, будет более точной и мощной. Она сможет передвигаться на гиперзвуковой скорости. Уже через пять лет ракеты поступят на боевое дежурство.



На следующий год сухопутные силы получат новый ракетный комплекс MRC Typhon. Он сможет поражать цели на воде и в воздухе на расстоянии до 740 километров.



Если новое вооружение поступит в страны НАТО, то скорость подлёта ракет до потенциальных целей противника стремительно уменьшается. Даже без ядерных ударов новые американские системы смогут вывести из строя командные пункты. Появление нового вооружения в США провоцирует ракетную гонку и ответ основных игроков-обладателей ракет.