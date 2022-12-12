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Зеленский поручил премьеру Шмыгало найти основания для лишения депутата Бойко звания «Герой Украины»

, 09:18 Источник: РИА Новости

Зеленский поручил премьеру Шмыгало найти основания для лишения депутата Бойко звания «Герой Украины»
Alexander Rozhenyuk/Ukrainian Pr

Лидер Украины Владимир Зеленский поручил проанализировать законные основания для лишения лидера запрещённой оппозиционной партии Юрия Бойко звания «Герой Украины». Об этом информирует  РИА Новости.

Зеленский дал поручение премьеру страны Денису Шмыгало изучить вопрос, связанный с лишением Юрия Бойко звания «Герой Украины».

Юрий Бойко — народный депутат, лидер запрещённой в стране организации «Оппозиционная платформа — за жизнь». Ранее на сайте офиса украинского президента была опубликована петиция, цель которой — лишить Бойко звания «Герой Украины». 

Накануне лидер США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтвердил, что Америка собирается привлечь Россию к ответственности. 

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