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11 декабря 2022, 16:53 Источник: РИА Новости

Florian Philippot

Французский политик Флориан Филиппо назвал антироссийских санкции «идиотскими» из-за подрыва мирового энергетического рынка.

Филиппо отметил, что из-за стоимости энергетических ресурсов многие производства во Франции могут закрыться. Он также подчеркнул, что введённые Европой санкции против РФ - «идиотские».

Более того политик обвинил высшие слои Франции в спонсировании режима Зеленского.

«Таким образом, французская олигархия готова один росчерком пера уничтожить 80 процентов наших пекарен (и не только!), чтобы финансировать мошенника Зеленского и аферу, коей является европейский энергетический рынок», — заявил Филиппо.