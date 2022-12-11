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Французский политик Филиппо: антироссийские санкции, введённые Европой, «идиотские»

, 16:53 Источник: РИА Новости

Французский политик Филиппо: антироссийские санкции, введённые Европой, «идиотские»
Florian Philippot

Французский политик Флориан Филиппо назвал антироссийских санкции «идиотскими» из-за подрыва мирового энергетического рынка. 

Филиппо отметил, что из-за стоимости энергетических ресурсов многие производства во Франции могут закрыться. Он также подчеркнул, что введённые Европой санкции против РФ - «идиотские». 

Более того политик обвинил высшие слои Франции в спонсировании режима Зеленского. 

«Таким образом, французская олигархия готова один росчерком пера уничтожить 80 процентов наших пекарен (и не только!), чтобы финансировать мошенника Зеленского и аферу, коей является европейский энергетический рынок», — заявил Филиппо.

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