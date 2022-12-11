Минобороны: российская ПВО за прошедшие сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган»

Аргументы Недели → В мире 13+

11 декабря 2022, 14:56 Источник: РИА Новости

За прошедшие сутки российские системы ПВО сбили 7 снарядов HIMARS и «Урагана», которые выпустила украинская сторона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Из сообщения ясно, что системами ПВО РФ сбили 5 снарядов HIMARS и 2 снаряда РСЗО «Ураган», которые выпустили ВСУ в районе населённого пункта Новое в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что на Южно-Донецком направлении ВСУ предприняла попытку атаковать позиции ВС РФ, однако потерпела поражение, так как российская армия отразила все атаки.