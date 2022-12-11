Представитель администрации Янушевич: в подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

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11 декабря 2022, 12:46 Источник: РИА Новости

Sadak Souici/Keystone Press Agency

Вследствие взрыва в подконтрольной Украине части Херсона поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом 11 декабря сообщил начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич.

Согласно информации источника, ВСУ повредили кооператив облэнерго региона. Также было разбито несколько единиц техники и построек.

Напомним, что часть Херсонской область, включая сам город Херсон, находится под контролем украинских военнослужащих. Переброс войск РФ на левый берег Днепра был осуществлён 9 ноября текущего года по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу.