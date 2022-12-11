Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Представитель администрации Янушевич: в подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

, 12:46 Источник: РИА Новости

Представитель администрации Янушевич: в подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры
Sadak Souici/Keystone Press Agency

Вследствие взрыва в подконтрольной Украине части Херсона поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом 11 декабря сообщил начальник областной военной администрации региона Ярослав Янушевич. 

Согласно информации источника, ВСУ повредили кооператив облэнерго региона. Также было разбито несколько единиц техники и построек. 

Напомним, что часть Херсонской область, включая сам город Херсон, находится под контролем украинских военнослужащих. Переброс войск РФ на левый берег Днепра был осуществлён 9 ноября текущего года по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество

Политика

Политика

Общество