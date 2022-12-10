Лайма Вайкуле решила и дальше петь на русском языке

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10 декабря 2022, 19:13

Фото: Global Look Press

Правильно говорят - "язык мой-враг мой"... Особенно, когда речь идет о латышской певице Лайме Вайкуле!

Намедни, певица из Латвии заявила, что во времена СССР она содержала "всех" - так понимаю, что все союзные республики! "Я содержала Советский Союз! Получала 17 рублей за концерт, а собирала стадионы по 45 тысяч зрителей", - заявила г-жа Вайкуле.

Где это она собирала стадионы по 45 тысяч зрителей - сложно сказать, но пусть балабонит, не жаль...

Сказать - сказала, а что дальше? Выступать нынче, хоть и в поселковых клубах, но надо... А песни-то самые популярные у Лаймы Вайкуле, конечно, на русском языке! Напомним, что в конце 80-х певицу заметил Илья Резник и написал совместно с Раймондом Паулсом для "содержанки СССР" несколько песен, которые полюбились зрителям. И исполняла она их на русском языке!

Давайте будем реалистами, нужна ли была некая, пусть и необычная певица из Латвии, которая поет для российского зрителя только на латышском? Правильно - нет! И расчетливая Вайкуле это понимала! Более того, когда певица выпустила альбом "Вернисаж", названный в честь песни на стихи Ильи Резника, то сказала - "Мой первый большой успех... Мое первое соавторство с большими мастерами..."Понятно, что "содержанка СССР" говорила о Маэстро Раймонде Паулсе и Маэстро Ильи Резнике... А вот в недавнем интервью заявила, что только она содержала Советский Союз, а то, что без этих песен и протеже мэтров она и осталось бы певицей из латвийского ресторана при гостинице - промолчала.

Но суть в другом! Повторюсь, песни самые известные Лаймы на русском языке, а как она дальше выступать будет, ежели, ушат помоев вылила на все советско-русское? Я так понимаю, что г-жа Вайкуле должна быть последовательна - убрать из своего репертуара песни на русском языке! И петь токма по "латышески" или на "англицком"!

Но кто она без этих песен? Кто? Вот и решила хитрая Лайма высказаться: "Я долго думала, а стоит ли мне дальше петь на русском языке? Не знала, как буду петь на русском языке, но друзья-украинцы сказали, что я должна и дальше выступать, работать. Благодаря им, я в принципе, здесь с вами и говорю", - заявила певица на концерте в Латвии.

Облагодетельствовала мадам Лайма русских... Некоторые зрители покинули зал... Вона как! И Вайкуле тут сама ни при чем - друзья-украинцы ей "велели" петь на русском! Она же не хотела сама!

Вот это менталитет латышей! Мол, мы маленькие, но если нас уговорят... Хитропопство! Почему не сказать открыто - "мои песни самые известные только на русском и буду петь, так как нужно зарабатывать". Но нет! Нужно же петь на русском и тут же обливать русских грязью. Это суть большинства латышей!

Кстати, когда открыли "мешки ЧК", то многие карточки с фамилиями были изъяты... Я тогда спросила некого полковника КГБ ЛССР в отставке насчет Лаймы Вайкуле - была ли ее фамилия в "мешках ЧК"? "Товарищ" мне ответил -"Лайма -женщина умная, позаботилась..." И вроде ничего не сказал, но понятно же! Я это к тому, что подобные Лайме латыши, как Попандопуло из фильма "Свадьба в Малиновке" - красные пришли - буденовку нацепил, а белые пришли - иной головной убор.

Как отучить господ латышей от "переобуванья в полете"? Забвение! Только!