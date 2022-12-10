Человек, захвативший заложников в Дрездене, умер от ран, полученных во время операции по его задержанию

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10 декабря 2022, 17:48 Источник: ТАСС

Фото с места происшествия: Jörg Schurig/globallook.com

Дрезденская полиция сообщила в субботу о том, что мужчина, захвативший двух заложников, умер от ранений, которые получил при задержании.

«Подозреваемый умер. Конкретные обстоятельства являются предметом расследований», - приводит слова из заявления полиции ТАСС.

В нем также упоминается, что злоумышленник получил три ранения. Заложники не пострадали.

Как сообщалось ранее, вооруженный 40 -летний мужчина пытался в субботу проникнуть в здание радиостанции Radio Dresden. При этом он застрелил одного человека. После неудачной попытки пробраться на радиостанцию, он скрывался в подвале торгового центра, расположенного поблизости. Предполагается, что мужчина страдал психическим заболеванием.