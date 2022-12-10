Вся территория Судана осталась без электричества

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10 декабря 2022, 13:00 Источник: al-Rakoba

флаг Судана, https://unsplash.com/photos/gzNz8Xjd5Kk

На всей территории Судана в субботу, 10 декабря, была прекращена подача электричества из-за возникших на ГЭС неполадок. Соответствующую информацию предоставило сегодня днем издание al-Rakoba.

Согласно последним данным, речь идет об аварии на ГЭС Меруи, которая расположена в северной части Судана. Уточняется, что гидроэлектростанция снабжает электроэнергией почти всю страну. Подчеркивается, что лишь некоторые города обеспечиваются энергией посредством ТЭС.

Данных о причинах аварии к настоящему моменту не поступало.