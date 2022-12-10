Вся территория Судана осталась без электричества

На всей территории Судана в субботу, 10 декабря, была прекращена подача электричества из-за возникших на ГЭС неполадок. Соответствующую информацию предоставило сегодня днем издание al-Rakoba.
Согласно последним данным, речь идет об аварии на ГЭС Меруи, которая расположена в северной части Судана. Уточняется, что гидроэлектростанция снабжает электроэнергией почти всю страну. Подчеркивается, что лишь некоторые города обеспечиваются энергией посредством ТЭС.
Данных о причинах аварии к настоящему моменту не поступало.