Сунак пообещал Зеленскому новые поставки ракет ПВО и зенитных установок в ближайшее время

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9 декабря 2022, 21:01 Источник: РИА Новости

Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: Presidential Office of Ukraine/globallook.com

В ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, британский премьер Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому новые поставки ракет противовоздушной обороны и зенитных установок. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров, размещенном на сайте правительства Великобритании.

«Премьер-министр сказал, что в ближайшие недели (Украине) будут поставлены новые зенитные установки и ракеты ПВО малой дальности» - сказано в заявлении. В нем также говорится, что лидеры двух государств обсудили российские массированные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины и условились вскоре переговорить снова.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны альянса рассматривают возможность поставок Киеву новых видов оружия.