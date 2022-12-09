В США нашли украинского «агента Кремля»

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9 декабря 2022, 18:01 Источник: rtvi.com

В Федеральном суде Бруклина в США бывшего украинского депутата Андрея Деркача назвали «агентом Кремля». Помимо этого, ему предъявили обвинения в нарушении американских санкций, сговоре с целью банковского мошенничества и отмывании денег при покупке недвижимости.



Следствие считает, что Деркач организовал схему по покупке двух «роскошных кондоминиумов» в Беверли-Хиллз и скрывал свою причастность к этим сделкам. Отмечается, что действовал он вместе со своим сообщником. The Wall Street Journal утверждает, что сообщником Деркача является его жена.



Отмечается, что в 2013 году они перевели около 4 млн долларов с зарубежных счетов подставных компаний на счет посредника. Деркач и его жена надеялись, что связь депутата с недвижимостью не будет найдена.



В американском Минюсте уточнили, что после введения санкций в 2020 году Деркач продолжал проводить финансовые операции в США для обслуживания своей недвижимости. В Минфине США ранее отмечали, что Деркач и «другие российские агенты» используют «манипуляции и обман, чтобы повлиять на выборы в США и других странах мира».



«Поведение этого агента Кремля, который попал под санкции за попытку навредить нашей демократии, показало, что он готов и способен использовать нашу банковскую систему для достижения своих незаконных целей», — заявил прокурор Бреон Пис.



Помощник директора ФБР в Нью-Йорк Майкл Дрисколл отметил, что Деркач, «участвуя в подготовленной Россией кампанией по дезинформации», одновременно «вступил в сговор, чтобы обманным путем извлечь выгоду из западного образа жизни для себя и своей семьи в США».



Деркачу в США грозит до 30 лет лишения свободы.



Андрей Деркач был депутатом Верховной Рады нескольких созывов и членом «Партии регионов», которую возглавлял экс-президент Украины Виктор Янукович. При президентстве Петра Порошенко он заявлял, что США вмешиваются в украинскую политику и занимаются «внешним управлением» Украины.



В мае 2020 года Деркач опубликовал некие аудиозаписи, которые, по его словам, были сделаны в 2015 и 2016 годах. На них слышны три голоса, похожие на голоса Порошенко, Джо Байдена (в тот момент — вице-президент США) и Джона Керри (в то время — госсекретарь США). На одной из записей «Керри» и «Байден» требуют от «Порошенко» заменить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который «заблокировал реформу очищения генпрокуратуры». «Байден» в другой беседе связывает необходимость отставки генпрокурора с предоставлением кредитов Украине. На другой записи «Порошенко» спрашивает мнение «Байдена» о том, подходит ли на пост генпрокурора Юрий Луценко.



Петр Порошенко называл опубликованные записи фейком и спецоперацией Кремля.



Позже Деркач опубликовал запись разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса Порошенко и Путина. Он утверждал, что запись сделана 30 апреля 2015 года, через два месяца после окончания боев за Дебальцево и подписания вторых Минских соглашений. «Порошенко» говорит «Путину», что у западных партнеров Украины проект ввода миротворцев в Донбасс «энтузиазма не вызывает». Во время переговоров «президенты» шутят и смеются. «Благодарю, с наступающим. Раньше это называли день Международной солидарности трудящихся, я не знаю, в России изменили это название?» «Да хрен его знает», — отвечает человек, которого представляют как Путина. Он же в конце разговора говорит: «Обнимаю».



В октябре 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал Деркача по подозрению в госизмене и незаконном обогащении. Он объявлен в международный розыск.



По версии следствия, Деркач в период с 2019 по 2022 годы получил как минимум 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов России за подрывную деятельность против Украины. Он якобы должны был дискредитировать Украину на международной арене, ухудшать ее дипломатические отношения с США и мешать интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. По этим обвинениям ему грозит до 15 лет лишения свободы.



