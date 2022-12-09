Главный тренер сборной Португалии по футболу попросил прекратить полемику вокруг положения Криштиану Роналду в сборной на ЧМ-2022

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9 декабря 2022, 17:32 Источник: Лента.Ру

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сделал заявление о положении в сборной команде Криштиану Роналду на ЧМ-2022. Слова главного тренера цитирует «Би-би-си».

Фернанду Сантуш заявил, что никогда не слышал от капитана команды Криштиану Роналду слов покинуть чемпионат мира в Катаре из-за непопадания в основной состав и потребовал остановить полемику по этому вопросу.

Он заявил, что «пора оставить Роналду в покое» и прекратить все разговоры на тему якобы конфликта с игроком.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Криштиану Роналду хотел покинуть расположение сборной из-за непопадания в стартовый состав на матче 1/8 финала ЧМ-2022 против команды Швейцарии и был готов уехать с чемпионата мира.



