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Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке бронетехники в Россию

, 15:02 Источник: РИА Новости

Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке бронетехники в Россию
MOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны Казахстана официально опровергло информацию об отправке бронетехники в РФ. Подобные слухи появились из-за видео с танками на железнодорожных путях у вокзала Алма-Аты в Telegram-каналах. 

К ролику была добавлена подпись, что техника «скорее всего отправляется в Россию». На это в портале stopfake.kz ответили - танки после ремонта будут направлены в Республику. 

Ранее стало известно, что создание «тройственного газового союза» поможет российской стороне направить нефтегазовый рынок с европейского направления на азиатское.

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