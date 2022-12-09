Президент Мексики Мануэль Обрадор сообщил жителям страны о вреде Coca-Cola и чипсов

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9 декабря 2022, 12:15 Источник: rg.ru

Фото: Xinhua

В ходе своей пресс-конференции Мануэль Обрадор призвал мексиканцев отказаться от колы и чипсов. Он рассказал, как его подчиненные мыли газировкой Coca-Cola военную технику для участия в парадах, и заявил, что она «не полезна для здоровья» и дорожает. Чипсы, по его словам, «вредны, поскольку содержат много соли» и, как и Coca-Cola, дорого стоят.



Известно, что ещё в 2019 году в Мексике были установлены новые требования к маркировке продукции, потенциально вредной для здоровья. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, по состоянию на январь 2020 года 73% жителей Мексики (94 млн человек) имели избыточный вес или страдали от ожирения. Из-за этого потери страны в ближайшие десятилетия могут достичь 5,3% ВВП.



