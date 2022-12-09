Из турецкой армии выгоняют офицеров, опасаясь госпереворота

Аргументы Недели → В мире 13+

9 декабря 2022, 10:13

Для сокращения рисков госпереворота из армии Турции увольняют офицеров, которые могут иметь отношение к религиозному движению Фетхуллаха Гюлена. Увольнения происходят без решения суда и носят массовый характер. Из армии выгоняют всех, кто вызывает подозрения.



В политических кругах витает мысль, что переворот в стране в 2016 году мог быть организован силами НАТО. Радикально настроенные офицеры хотели, чтобы Турция вышла из состава военно-политического блока. За шесть лет из армии выгнаны более 24 тысяч солдат и офицеров. В настоящий момент в процессе увольнения находятся ещё тысяча человек. Более трёх тысяч офицеров лишены воинских званий и приравнены к гражданским лицам. Под суд были отправлены 150 генералов. Они получили длительные тюремные сроки.



Эксперты отмечают, что новые генералы менее образованные и имеют слабое представление о защите государства. Каждый офицер получает звание только после тщательного изучения его службы.



Из-за массовых увольнений военные самолёты остались без полноценных экипажей. Лётчиков выгоняли из армии чаще других, иногда даже без расследования их деятельности. Когда ВВС страны столкнулись с кадровым дефицитом, власти попросили лётчиков вернуться в армию, но из 300 уволенных возвратились только 40 специалистов.