Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемой по причине массовой потери офицеров. Об этом заявляет военный корреспондент издания URA.RU Евгений Линин.
Согласно словам журналиста, армия ВСУ несет большие потери офицерского и сержантского состава, а из-за его нехватки украинские военные атакуют свои же подразделения.
Как отметил Линин, военнослужащие Украины, при попытке атаковать позиции Вооруженных сил Российской Федерации в Луганской Народной Республике, нанесли огонь из собственной артиллерии по своей же ротно-тактической группе.