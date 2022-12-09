Военкор Линин сообщил, что ВСУ столкнулись с проблемой из-за массовых потерь офицеров

Аргументы Недели → В мире 13+

9 декабря 2022, 10:05 Источник: URA.RU

UK Ministry of Defence / http://www.globallookpress.com

Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемой по причине массовой потери офицеров. Об этом заявляет военный корреспондент издания URA.RU Евгений Линин.

Согласно словам журналиста, армия ВСУ несет большие потери офицерского и сержантского состава, а из-за его нехватки украинские военные атакуют свои же подразделения.

Как отметил Линин, военнослужащие Украины, при попытке атаковать позиции Вооруженных сил Российской Федерации в Луганской Народной Республике, нанесли огонь из собственной артиллерии по своей же ротно-тактической группе.