Последователи теории заговора QAnon: как они связаны с немецкими радикалами и как им чуть не удалось свергнуть правительство ФРГ

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8 декабря 2022, 19:32 Источник: Известия

Фото: Unsplash.com

На днях спецслужбы ФРГ провели одну из самых масштабных операций по поимке преступников. Заявляется, что была пресечена попытка революции в стране. В Zeit утверждают, что мятежники (в основном «Рейхсбюргеры») планировали сместить действующее правительство и организовать новую власть. Во главе нового правительства должен был встать представитель древнейшего рода, также известный как Хейнрих XIII Рейсс. Также подчёркивается, что бывшему депутату «Альтернативы» и ныне судье Биргит Малсак-Винкеманн предназначался пост главы минюста.

Обыски и аресты были проведены по 130 адресам в разных городах Германии. 52 человека обвиняются в причастности к заговору с целью насильственного государственного переворота. Заявляется о принадлежности бунтарей к ультраправым радикалам и их приверженности так называемым «постулатам» QAnon.

Но что именно собой представляют эти идеи? На самом деле здесь речь идёт в основном о конспирологии. Говорить о том, что Qanon хоть как-то связан с истиной, как минимум, глупо. Но если раньше такая идеология вызывала сарказм и смех, то в нынешние дни к этому станут относиться куда серьёзнее.

Известно, что QAnon начал свой путь с американских имиджбордов. Дело было ещё давно, в 2017 году. Лаконично рассказать о данной идеологии не получится. Всё здесь слишком сложно. Вкратце можно упомянуть, что последователи Qanon охотно верят в различные теории заговора, «от рептилоидов до смертельной опасности антиковидных прививок». Впрочем, находятся и те, кто поддерживает идеи о чудом спасшемся Кеннеди, инопланетном контроле Земли или глобальном мировом правительстве, стремящемся к порабощению человеческой расы. С 2017 года безумная идеология распространяется в интернете. Сейчас она может охватывать уже десятки миллионов умов.



Продвижение QAnon в Европе связывают со Стивеном Бэнноном. Он являлся руководителем избирательной кампании Трампа. Бэннон не раз контактировал с разного рода радикалами из европейских стран. Известны его встречи с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, итальянской «Лигой Севера» и германской «Альтернативой». Он даже планировал создать целый альянс из этих организаций. Но некоторые представители вышеупомянутых групп называли такую идею иллюзией. В целом QAnon не имеет никакого верховного лидерства и остаются идеологией весьма абстрактной. Но всё же это не отменяет всю серьёзность ситуации.

Что до положения дел в ФРГ, то на эту тему уже высказался Владислав Белов, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН. «И те (речь идёт о «Рейхсбюргерах») и другие (приверженцы Qanon) представляют собой неформализованные и неопределённые группы людей, чьи политические взгляды могут отличаться, - сказал господин Белов, - говорить о том, что они каким-то образом связаны с «Альтернативой для Германии» некорректно и неправомерно». Эксперт не согласен с тем, чтобы Qanon-сторонников и «Рейхсбюргеров» выделяли в единое политическое движение. Тем не менее, опасность со стороны радикалов и конспирологов всё ещё очень сильна.