Семью главы ОАЭ назвали самой богатой на планете

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8 декабря 2022, 19:04

Президент ОАЭ. Фото: Global Look Press

The Times назвал самой богатой в мире семью президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида аль Нахайяна. Главе Арабских Эмиратов принадлежит крупная компания, известная под именем Royal Group.

Также он владеет долями в английском футбольном клубе «Манчестер Сити», компании Илона Маска SpaceX и модном доме Savage x Fenty, который принадлежит певице Рианне. В Bloomberg оценивают капитал Нахайяна в 300 млрд долларов.

Второе место занимает семья Уолтон, которая руководит сетью магазинов Walmart. Состояние этой семьи оценивается в 224.4 млрд долларов. Также в пятёрке оказались фамилии Марс (160 млрд долларов), Кох (128.8 млрд долларов) и древний королевский род Саудовской Аравии (105 млрд долларов).