Сборка Apple может уйти из Китая в Индию и во Вьетнам

Apple объявила о намерении перенести около половины производства за пределы КНР из-за действующей антиковидной политики, которая нарушила как операционный, так и логистический процессы.
Последней каплей стала изоляция сотрудников завода Foxconn в Чжэнчжоу, где была зафиксирована вспышка Covid-19. Из-за забастовок сотрудников выручка завода упала на 29% и на 11% в сравнении с 2021 годом. Именно на этом заводе собираются последние iPhone 14, которых американские магазины теперь недосчитаются.
Apple планирует увеличить производства на территории Индии и Вьетнама, где объёмы пока не так велики. К 2025 году планируется, что 25% смартфонов Apple будет из Индии, а во Вьетнаме будут делать планшеты, ноутбуки, часы и наушники.
Аналитики сомневаются, что план сработает, так как нарастить производственные мощности в такие короткие сроки невозможно. Более того, это потребует создания новых логистических путей и подстройки системы под новые законы, а они не так удобны, как в Китае. Также потребуется найти таких же высококвалифицированных специалистов или воспитать их, что ещё дольше. Поэтому Apple, уже теряющая капитализацию, рискует стать ещё дешевле.
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