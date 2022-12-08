В украинских монастырях и церквях по поручению Зеленского продолжаются обыски. Если ранее православная церковь управлялась через отдельный государственный орган, то теперь она подчинена только правительству.
Украинские силовики заходят даже в женские обители, чтобы найти там «русские ячейки». Управляющий делами украинской церкви митрополит Антоний подобное отношение к православию со стороны силовиков в европейском государстве считает недопустимым. Сфабрикованные обвинения нарушают работу религиозной системы. Митрополит обратился к населению с просьбой не бояться гонений на церковь, так как за «Голгофой обязательно последует Воскресение».
В Киеве планируют продолжить борьбу с промосковской церковью. Прежнее руководство УПЦ считает, что в антигосударственной деятельности замешаны лишь несколько священников. Дальнейшее давление на православную церковь может привести к непредсказуемым последствиям. Зеленский планирует назначить «смотрителями» за церковью чиновников, исключительно из числа антироссийских политиков. Хотя ранее президент придерживался нейтральной позиции по отношению к религиозной системе.
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