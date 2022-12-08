Министр энергетики Узбекистана Мирзамахмудов: «Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ»

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8 декабря 2022, 09:21 Источник: РБК

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что Россия и республика ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, и «это будет технический контракт».

Агентство Reuters со ссылкой на заявление Мирзамахмудова передает, что Ташкент никогда не согласится на политические условия в обмен на газ.

Глава Минэнерго Узбекистана указал, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Москвой, это не означает союз», «при импорте газа из других стран Ташкент сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов».

Об инициативе создания «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с руководителем российского правительства Михаилом Мишустиным 28 ноября.

Токаев тогда указал, что инициатива исходила от главы российского государства Владимира Путина, который, со слов президента Казахстана, собирался позвонить по этому вопросу президенту Узбекистана.