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Минздрав: включение РФ в топ стран по распространению ВИЧ — провокация

, 09:54 Источник: РИА Новости

Минздрав: включение РФ в топ стран по распространению ВИЧ — провокация
лекарства, фото: globallookpress.com

Организация ООН ЮНЕЙДС не включала РФ в пятерку стран с самой высокой степенью инфицирования ВИЧ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав РФ. 

«В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предоставленные данные не соответствуют действительности и не могут отражать реальную картину скорости распространения ВИЧ в РФ.

 

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