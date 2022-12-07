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7 декабря 2022, 10:28

Два года назад Верховный суд Украины не признал символику дивизии СС «Галичина» нацисткой. Благодаря этому каратели автоматически превратились из убийц в борцов за режим.



В защиту дивизии выступал Украинский институт национальной памяти. Он проделал большую работу по стиранию из памяти людей информации об убийствах населения. Единственная битва, после которой «Галичина» получила известность, - это Львовско-Сандомирская операция. Тогда националисты попытались остановить продвижение 1-го Украинского фронта. Но дивизия была окружена и разгромлена советскими воинами.



«Галичина» известна так же уничтожением населённых пунктов, в которых проживали поляки. Члены дивизии имели слабые военные навыки с профессиональной армией. Оставшаяся часть бандформирования была арестована и попала в американский плен. По итогам Нюрнбергского трибунала, как и все остальные войска националистов, «Галичина» была признана преступной структурой.



Возрождение дивизии СС и оправдание её действий на уровне Верховного суда указывает на возвращение Украины в русло националистической идеологии. Украина отказалась от своей истории и пытается её написать по-новому. Дивизия «Галичина» снова принимает участие в военных действиях.