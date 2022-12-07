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США выделят $6 миллиардов из оборонного бюджета на сдерживание России в Европе

, 07:41 Источник: РИА Новости

США выделят $6 миллиардов из оборонного бюджета на сдерживание России в Европе
Maksim Konstantinov/Global Look Press

США выделит 6 миллиардов долларов из оборонного бюджета на сдерживание РФ в Европе. Об этом свидетельствуют данные финансового документа. 

Из источника следует, что Европа сталкивается с вызовами Китая и России, которые, в свою очередь, несут угрозу безопасности людей «по всему миру». Соответственно, из оборонного бюджета страны будет выделено около 6 миллиардов долларов на сдерживание РФ в Европе. 

Ранее глава европейского законодательного органа Роберта Метсола призвала Европарламент создать оборонный союз для поддержания безопасности.

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