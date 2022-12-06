Алла Пугачева, певица Билли Айлиш, глава ЕК фон дер Ляйен попали в список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си

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6 декабря 2022, 21:50 Источник: ТАСС

Алла Пугачева, фото: vk.com/alla_pugacheva_fan

Вещательная корпорация Би-Би-Си традиционно назвала 100 самых влиятельных женщин года. В список вошли Алла Пугачева, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, первая женщина на посту премьер-министра Барбадоса Миа Моттли, работающая в Союзе женщин Йемена адвокат Маин Аль-Обайди, борец за права человека Лина Абу Акле; активистка, основавшая общественное движение "Me Too" Тарана Берк, ведущая борьбу за права коренного населения Бразилии активистка Алисе Патахо и борец за права человека Лина Абу Акле.

Среди 100 самых влиятельных женщин года - американские актриса Сельма Блэр и певица Билли Айлиш, индийская актриса Приянка Чопра, венесуэльская легкоатлетка Юлимар Рохас.

Список опубликован во вторник, 6 декабря. Би-Би-Си в течение 10 лет определяет сотню самых влиятельных женщин мира.

Алла Пугачева - народная артистка Советского Союза.