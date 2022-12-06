В США снизилось число доверяющих армии в 2 раза

Аргументы Недели → В мире 13+

6 декабря 2022, 15:49

Fox News и The Wall Street Journal рассказали, что американцы начали терять доверие к ВС США из-за их политизации. Как отмечают Fox News, Пентагон уже имеет проблемы с набором новобранцев, и это может быть одна из причин падения популярности армии. Такие предположения опираются на опубликованные результаты разных исследований, как либеральных, так и консервативных организаций и фондов, где говорится, что в 2018 году верили в армию 70% американцев, а в 2022 — всего 48%.



Fox News отмечают, что граждане не сомневаются в способностях солдат, они скорее перестали понимать, какая у военных сегодня роль в обществе. 62% опрошенных обеспокоены, что военное руководство политизирует сферу, более 50% заявили, что им не нравится излишний акцент на проблемах полового и расового равенства в армии. Граждане опасаются, что в армию будут набирать не за таланты и личные качества, а по квотам «социальной справедливости». В итоге только 13% американцев подтвердили готовность пойти в армию.



Дополнительно на новобранцев повлиял вывод войск из Афганистана и отсутствие внятного разбирательства и комментариев правительства по поводу этого решения.