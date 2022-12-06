На Бали ввели уголовную ответственность за интим вне брака, которая распространяется и на иностранцев

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6 декабря 2022, 14:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Индонезии, а это и в том числе любимый россиянами остров Бали, ужесточаются законы. Власти решили, что пора покончить с голландским наследием, которое больше не актуально.

Местный парламент принял новый уголовный кодекс. Один из пунктов – введение ответственности за внебрачную половую связь. За подобное можно получить вполне реальный срок.

Согласно поправкам, людям будет грозить до года тюрьмы за сожительство до свадьбы. Действие нового кодекса распространяется не только на индонезийцев, но и на иностранных граждан. Поэтому представителям туристического бизнеса, да и самим путешественникам, есть о чем переживать. В стране теперь запрещено совместное проживание незарегистрированных пар.

Также новый уголовный кодекс лишает общества даже намёка на критику власти. Запрещается оскорблять нынешнего президента, вице-президента, все государственные институты и национальную идеологию. Также воспрещается пропагандировать средства контрацепции. За оскорбление главы государства можно получить три года тюрьмы. А вот в случае с ЛГБТ-сообществом – запретов никаких не предусматривается. Некоторые правозащитники считают, что действующие меры подавления демократии могут привести к масштабным акциям протеста по всей Индонезии.