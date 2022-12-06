Число бездомных беженцев из Украины в Великобритании за месяц выросло почти на 30%

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6 декабря 2022, 14:13

Количество бездомных украинских беженцев в Великобритании за месяц выросло практически на 30%, сообщает издание The Times. Причиной этому послужило завершение программы «Дом для Украины».

Местные власти запустили этот проект в марте. Суть его в том, что благотворительные организации, частные лица или предприятия предоставляют украинцам бесплатное временное жилье. За это они получали от государства 350 фунтов стерлингов. Теперь британские семьи перестали принимать беженцев после закрытия программы.