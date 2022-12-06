Оппозиция сообщает об ухудшении здоровья Саакашвили

Серьёзные проблемы со здоровьем бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, находящегося в заключении, могут привести к серьёзному политическому кризису в Грузии. Глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе предупредил, что Саакашвили может погибнуть. Власти страны так не считают.
Саакашвили прошёл лечение в тбилисской клинике. Там он находился с весны текущего года. На момент ареста бывший президент весил 120 килограммов. Сейчас - в два раза меньше.
Глава неправительственной организации Empathy Мариам Джишкариани считает, что Саакашвили просто пытают. В Сеть попали кадры, на которых видно как заключённого переводят в тюрьму: как силовики схватили его за руки и ноги.
Плюс к тому у заключённого номер один появились признаки деменции, отнялась одна рука, начались проблемы с речью. Врачи не подтвердили, но и не опровергли их это.
В партии «Единое национальное движение» предупреждают о рисках начала протестных движений по всей стране. В противном случае спасти жизнь бывшего президента не получится.
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