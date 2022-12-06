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6 декабря 2022, 11:52

В Верховной Раде подсчитали, что с начала кризиса в стране в Россию уехало около 2,8 миллиона украинцев. Все желающие должны вернуться в свои города и дома. С таким обращением к согражданам выступил представитель парламента по правам человека Дмитрий Лубинец.



Его слова могут показаться абсурдными, так как ещё несколько дней назад киевские власти просили жителей покинуть Украину из-за продолжающихся ракетных обстрелов со стороны РФ. Слова Дмитрия Лубинца являются попыткой демонизировать Россию. При этом число украинских беженцев в РФ, наоборот, может заметно увеличиться, несмотря на противодействие европейских структур. В то же время в Брюсселе в открытую заявили, что Старый Свет устал от беженцев из Украины.



Россия никого насильно на свою территорию не вывозит. Люди с Донбасса и подконтрольных РФ территорий выезжают в целях безопасности. ВСУ ведёт активный обстрел жилых кварталов, в результате чего гибнут гражданские лица. Российские эксперты считают, что украинским мигрантам по возвращении на родину должны быть гарантированы все права и свободы, чтобы они не стали предметом манипуляций националистических структур. Отчасти Киев пытается повысить привилегированность титульного населения страны, которое не покинуло её в сложный период.