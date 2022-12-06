Торговля России и Китая переходит на альтернативные валюты

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6 декабря 2022, 10:47

Поток грузов из КНР в РФ постепенно увеличивается. Поднебесная отходит от последствий пандемии, восстанавливая производство.



Премьер России Михаил Мишустин сообщил, что торговля между странами постепенно вытесняет доллар. Взаиморасчеты идут в национальных валютах. Китай закупает в России нефть, газ, лес и другие ресурсы. Китай планирует отказаться от доллара и в торговле с Саудовской Аравией. В Белом доме внимательно и настороженно следят за вытеснением своей национальной валюты с восточного рынка.



Москва и Пекин имеют схожие представления относительно строительства глобальной архитектуры, исключающей однополярный мир. Объём торговли России с Поднебесной по итогам 10 месяцев текущего года составил 150 миллиардов долларов. Это больше, чем за весь прошлый год. Два государства поставили задачу в обозримой перспективе выйти на планку в 200 миллиардов долларов.



Финансовые институты КНР и РФ уже подключены к расчёту в национальных валютах. Благодаря этому поставки товаров осуществляются без сбоев и проблем. В дальнейшем Россия намерена нарастить поставки энергоресурсов в Китай. Для этого уже сейчас изучаются логистика и потребности.