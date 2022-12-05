Newsweek: большинство стран за пределами Запада не поддерживают позицию США и Европы насчет войны на Украине

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5 декабря 2022, 22:19

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Большинство стран за пределами Запада не поддерживают позицию США и Европы насчет войны на Украине.

Обозреватель издания Newsweek Дэниель Депетрис пишет в своей публикации, что большая часть Африки считает "проповеди" Запада об универсальных ценностях и уважении к демократии лицемерными.

Журналист отметил, что на саммит G20 на Бали был приглашен российский лидер Владимир Путин.

А президент Индонезии Джоко Видодо, принимающий лидеров "Большой двадцатки", призвал Запад смягчить риторику в отношении России, чтобы повысить шансы на выработку совместного решения по поводу урегулирования кризиса.

Обозреватель издания Newsweek указал также, что в Латинской Америке выступают за мирное прекращение конфликта на Украине, а Юго-Восточная Азия стремится сохранить нейтралитет.

"Все больше стран за пределами Запада недовольны экономическими издержками, связанными с боевыми действиями… Большая часть мира не хочет разрывать связи с Москвой, ограничивать ее возможности", – цитирует статью Депетриса Радио Sputnik.