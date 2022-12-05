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Полицейский патруль обнаружил неразорвавшуюся ракету на севере Молдавии у границы с Украиной

, 20:48 Источник: ТАСС

В Молдавии неразорвавшаяся ракета обнаружена недалеко от города Бричень у границы с Украиной.  Снаряд обнаружил патруль пограничной полиции в саду. МВД Молдовы в понедельник, 5 декабря,  предположило, что ракета сегодня упала в ходе ударов по территории Украины.

Место падения снаряда оцеплено, вызваны саперы.

Ранее в октябре обломки ракеты упали в молдавском населенном пункте Наславча. В связи с этим случаем послу Российской Федерации в Молдавии был выражен протест. Власти Молдовы выслали одного из сотрудников дипломатической миссии.

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