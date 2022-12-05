Рэпер Канье Уэст выразил мнение, что Илон Маск является «искусственно выведенным межвидовым гибридом»

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5 декабря 2022, 14:59 Источник: РИА "Новости"

Канье Уэст, Walik Goshorn via www.imago-imag/www.imago-images.de

Рэпер Канье Уэст выразил мнение, что американский бизнесмен Илон Маск – это "искусственно выведенный межвидовой гибрид", подобных которому в мире сейчас существуют от десяти до тридцати людей.

В минувшую пятницу Илом Маск, выкупивший платформу Twitter, сообщил о повторной блокировке аккаунта Канье Уэста из-за нарушения артистом правил соцсети о призыве к насилию.

Рэпер после случившегося заявил, что предприниматель "может быть наполовину китайцем", а также призвал посмотреть детские фото Маска. Уэст также предположил, что бизнесмен является "первым удачным межвидовым гибридом", который получился в результате "скрещивания" китайского гения и южноафриканской супермодели. По словам артиста, суммарно могло быть создано "десять-тридцать Илонов".