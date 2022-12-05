Отношения между Ираном и Саудовской Аравией накаляются

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5 декабря 2022, 13:57

Шиитская группировка «Катаиб Хезболла», получающая поддержку из Ирана, полагает, что Саудовская Аравия выстраивает деструктивную политику на Ближнем Востоке. Всем несогласным предлагается сформировать блок и перенести военные действия в города Саудовской Аравии.



Власти Ирана перекладывают ответственность за продолжающиеся в стране протесты на Саудовскую Аравию. Соседнее государство спонсирует оппозицию, которая выводит на улицы тысячи людей. Переговоры между двумя странами о нормализации отношений приостановлены. В Королевстве не исключают начала военных действий.



Ирак ранее выступал в качестве переговорной площадки для двух конфликтующих сторон. Но обострение официальной риторики Ирана в отношении Саудовской Аравии подрывает безопасность всего региона.



Иран обвиняет в подстрекательстве оппозиционеров не только саудитов, но и различные структуры внутри страны. Речь идёт о курдских группировках, радикально настроенных. В районах их проживания иранские силовики столкнулись с серьёзным сопротивлением.



Иран, если и не ослабит власть в Саудовской Аравии, то гарантированно подорвёт стабильность в Ираке. Как следствие беззакония будут постоянно откликаться на жизни населения Саудовской Аравии.



