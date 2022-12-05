Отношения между Ираном и Саудовской Аравией накаляются

Шиитская группировка «Катаиб Хезболла», получающая поддержку из Ирана, полагает, что Саудовская Аравия выстраивает деструктивную политику на Ближнем Востоке. Всем несогласным предлагается сформировать блок и перенести военные действия в города Саудовской Аравии.
Власти Ирана перекладывают ответственность за продолжающиеся в стране протесты на Саудовскую Аравию. Соседнее государство спонсирует оппозицию, которая выводит на улицы тысячи людей. Переговоры между двумя странами о нормализации отношений приостановлены. В Королевстве не исключают начала военных действий.
Ирак ранее выступал в качестве переговорной площадки для двух конфликтующих сторон. Но обострение официальной риторики Ирана в отношении Саудовской Аравии подрывает безопасность всего региона.
Иран обвиняет в подстрекательстве оппозиционеров не только саудитов, но и различные структуры внутри страны. Речь идёт о курдских группировках, радикально настроенных. В районах их проживания иранские силовики столкнулись с серьёзным сопротивлением.
Иран, если и не ослабит власть в Саудовской Аравии, то гарантированно подорвёт стабильность в Ираке. Как следствие беззакония будут постоянно откликаться на жизни населения Саудовской Аравии.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Эрдоган заявил, что Турция ведет подготовку по созданию хаба для поставок газа в Европу, с идеей которого выступил Путин
Spiegel: Шольц незадолго до спецоперации читал книги о Путине и его статьи, пытаясь понять логику действий российского президента
Politico: Еврокомиссия и страны ЕС обсудили подготовку 9-го пакета санкций против России, в список могут войти 180 позиций
- #ЗАУГЛОМ Академик Валерий Калинчук о мозге Чубайса, кротовой норе в Киеве и точной механике
- 15:06 В 13 областях Украины объявили воздушную тревогу
- 14:59 Рэпер Канье Уэст выразил мнение, что Илон Маск является «искусственно выведенным межвидовым гибридом»
- 14:33 Командир «Ахмата» Алаудинов: Россия удерживает инициативу на линии боевого соприкосновения в ДНР и ЛНР
- 13:57 Отношения между Ираном и Саудовской Аравией накаляются
- Telegram | (Подписаться) Военный эксперт Кнутов: «Нужно ограничить нахождение посторонних лиц около стратегических объектов»