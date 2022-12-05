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5 декабря 2022, 12:26

Сопредседатель правящей в Германии социал-демократической партии Ларс Клингбайль заявил, что стране нужно отказаться от ограничений в перевооружении и нарастить его темп. Он отметил, что партия ожидала ускорения работы военной промышленности сразу после 24 февраля.



Некоторые интерпретировали слова Клингбайля как очередное стремление немецкого правительства подготовиться к войне. Поэтому СМИ вспомнили об опубликованных материалах Архива Нацбезопасности США, а в особенности разговоре Михаила Горбачёва и госсекретаря США Джеймса Бейкера.



Бейкер говорил об опасности обновления немецкого национализма. Он сказал, что объединение Германии нужно осторожно держать в рамках, и даже нейтралитет страны не остановит её милитаризм, что может дойти до ядерного вооружения. Поэтому Бейкер напомнил, что многие страны Европы не против присутствия военных США на их территориях. Горбачёв Бейкера поддержал.



Тогда же Бейкер обещал, что НАТО, при сохранении присутствия в Германии, «ни на дюйм не распространится на восточном направлении». Теперь США и НАТО продвигают перевооружение Германии, буквально заставляя её увеличить военные расходы до 2% ВВП.