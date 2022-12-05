Политики Германии призывают нарастить темп вооружения

Сопредседатель правящей в Германии социал-демократической партии Ларс Клингбайль заявил, что стране нужно отказаться от ограничений в перевооружении и нарастить его темп. Он отметил, что партия ожидала ускорения работы военной промышленности сразу после 24 февраля.
Некоторые интерпретировали слова Клингбайля как очередное стремление немецкого правительства подготовиться к войне. Поэтому СМИ вспомнили об опубликованных материалах Архива Нацбезопасности США, а в особенности разговоре Михаила Горбачёва и госсекретаря США Джеймса Бейкера.
Бейкер говорил об опасности обновления немецкого национализма. Он сказал, что объединение Германии нужно осторожно держать в рамках, и даже нейтралитет страны не остановит её милитаризм, что может дойти до ядерного вооружения. Поэтому Бейкер напомнил, что многие страны Европы не против присутствия военных США на их территориях. Горбачёв Бейкера поддержал.
Тогда же Бейкер обещал, что НАТО, при сохранении присутствия в Германии, «ни на дюйм не распространится на восточном направлении». Теперь США и НАТО продвигают перевооружение Германии, буквально заставляя её увеличить военные расходы до 2% ВВП.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Эрдоган заявил, что Турция ведет подготовку по созданию хаба для поставок газа в Европу, с идеей которого выступил Путин
Spiegel: Шольц незадолго до спецоперации читал книги о Путине и его статьи, пытаясь понять логику действий российского президента
Politico: Еврокомиссия и страны ЕС обсудили подготовку 9-го пакета санкций против России, в список могут войти 180 позиций
- #ЗАУГЛОМ Академик Валерий Калинчук о мозге Чубайса, кротовой норе в Киеве и точной механике
- 15:06 В 13 областях Украины объявили воздушную тревогу
- 14:59 Рэпер Канье Уэст выразил мнение, что Илон Маск является «искусственно выведенным межвидовым гибридом»
- 14:33 Командир «Ахмата» Алаудинов: Россия удерживает инициативу на линии боевого соприкосновения в ДНР и ЛНР
- 13:57 Отношения между Ираном и Саудовской Аравией накаляются
- Telegram | (Подписаться) Военный эксперт Кнутов: «Нужно ограничить нахождение посторонних лиц около стратегических объектов»