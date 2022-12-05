Токаев посетил Париж после Москвы

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5 декабря 2022, 12:03

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом побывал в столице Франции. В ходе диалога с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсуждались темы безопасности на глобальном уровне, а также важность соблюдения норм международного права.



Во Францию Токаев отправился сразу после визита в Москву. При встрече с российским лидером Владимиром Путиным он обсуждал глобальные вопросы и аспекты дальнейшего торгово-экономического и политического сотрудничества двух государств. Эксперты не исключают, что Токаев примеряет на себя роль посредника между Россией и Западом.



На саммите ОДКБ казахский лидер сожалел о событиях, происходящих на территории Украины. Глава государства считает недопустимым, чтобы два братских народа разошлись на сотни лет друг от друга. Важно в такой ситуации использовать любой шанс для перемирия.



Токаев учился в российской столице. Он отлично понимает характер взаимоотношений Киева и Москвы. После Великой Отечественной войны места в ООН были предоставлены по просьбе Иосифа Сталина для всех советских республик. Было учтено право на культуру и язык каждого народа. Сейчас международное право толкуется каждым государством по-своему. Международные организации обвиняют Россию в нарушениях закона, при этом практически все проигнорировали разрастание нацизма на Украине.