GT: уровень приема Макрона в США не соответсвует напряженным отношениям между странами

Аргументы Недели → В мире 13+

4 декабря 2022, 17:17 Источник: РИА Новости

встреча Байдена и Макрона, фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Уровень приёма президента Франции Эммануэля Макрона в США не соответствует реальным взаимоотношениям двух стран. С таким содержанием вышла статья в издании Global Times.

Автор материала подчеркнул, что на данный момент Соединённые Штаты и Франция испытывают разногласия. Более того, перед тем, как отправиться в Америку, Макрон выступил с обращением, в котором критиковал действия страны.

Именно поэтому «помпезный прием» президента Франции в США автор статьи считает странным и неуместным в условиях напряжённых отношениях стран.

«Франция, как и ЕС в целом, должны выступить против, выразить протест и бойкотировать США, которые грубо нарушают принципы ВТО», — указано в статье.

1 декабря стало известно, что торжественный ужин главы США Джо Байдена и его коллеги Эммануэля Макрона обойдётся Белому дому в $500 тыс.