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Сенатор Джабаров назвал слова Хаависто о стремлении Финляндии в НАТО из-за «угрозы» России оружием массового поражения глупостью

, 13:59

Сенатор Джабаров назвал слова Хаависто о стремлении Финляндии в НАТО из-за «угрозы» России оружием массового поражения глупостью
Владимир Джабаров, фото: Federation Council of Russiagloballookpress.com

Финляндия после вступления в НАТО может стать мишенью. Первый заместитель руководителя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал высказывание министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто о том, что "угрозы" России применить оружие массового поражения являются главной причиной стремления Хельсинки в военный блок.

Джабаров напомнил, что в период своего нейтралитета Финляндия оставалась нейтральной страной, она была вне потенциального ядерного конфликта.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" сенатор сказал: "Как только она вступает в НАТО, в случае конфликта ядерного она будет мишенью". По мнению Джабарова, заявление Хаависто - попытка оправдаться перед собственными избирателями, собственным населением.

"Это не имеет ничего общего с действительностью", - заключил парламентарий.

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