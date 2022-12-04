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4 декабря 2022, 12:28

Украинские мобилизованные, попавшие в плен к российским военным, рассказали, что командиры заставляли их копать окопы и рыть их много. Военнопленный Сергей Грицай рассказал, что большая часть времени во время боевой подготовки была потрачена на рытье окопов.

По его словам, командование ВСУ заставляло их рыть окопы, делая вид, что солдат много. Грицай сказал в беседе с изданием Украина.ру, указав, что так говорили его командиры: "Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций. А там, где мы были, не было никого".

"Общественная служба новостей" отмечает, что украинские националисты надеялись обмануть российскую воздушно-космическую разведку, создать видимость большего числа солдат.