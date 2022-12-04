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Разведчик спецназа: повышение уровня взаимодействия подразделений ВС РФ приводит к максимальному результату

, 11:55 Источник: РИА Новости

Разведчик спецназа: повышение уровня взаимодействия подразделений ВС РФ приводит к максимальному результату
Aleksander Polyakov/Global Look Press

Взаимодействие между подразделениями ВС РФ даёт максимальный результат. Об этом 4 декабря заявил РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР.

Как отмечает источник, среди российских подразделений улучшилось взаимодействие — каждый начал действовать не только в рамках своего направления, но и стремиться к общей цели. 

Такая усиленная кооперация «даёт максимальный результат», отмечает разведчик. 

Ранее, 2 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в ходе визита на «линию обороны» ЛНР встретился с военнослужащими ВС РФ.

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