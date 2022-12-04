Разведчик спецназа: повышение уровня взаимодействия подразделений ВС РФ приводит к максимальному результату

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4 декабря 2022, 11:55 Источник: РИА Новости

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Взаимодействие между подразделениями ВС РФ даёт максимальный результат. Об этом 4 декабря заявил РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР.

Как отмечает источник, среди российских подразделений улучшилось взаимодействие — каждый начал действовать не только в рамках своего направления, но и стремиться к общей цели.

Такая усиленная кооперация «даёт максимальный результат», отмечает разведчик.

Ранее, 2 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в ходе визита на «линию обороны» ЛНР встретился с военнослужащими ВС РФ.