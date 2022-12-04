Разведчик спецназа: повышение уровня взаимодействия подразделений ВС РФ приводит к максимальному результату

Взаимодействие между подразделениями ВС РФ даёт максимальный результат. Об этом 4 декабря заявил РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское ЛНР.
Как отмечает источник, среди российских подразделений улучшилось взаимодействие — каждый начал действовать не только в рамках своего направления, но и стремиться к общей цели.
Такая усиленная кооперация «даёт максимальный результат», отмечает разведчик.
Ранее, 2 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в ходе визита на «линию обороны» ЛНР встретился с военнослужащими ВС РФ.