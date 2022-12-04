Арахамия назвал среди условий Украины возобновить переговоры с Россией «вывод всех российских войск с украинской территории»

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4 декабря 2022, 10:56

Давид Арахамия, фото из соцсети

Руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия назвал вывод российских войск с украинской территории среди условий Киева возобновить переговоры с Российской Федерацией.

Киевский режим не пойдет на переговоры с Россией даже при оказываемом на него давлении ряда стран Запада, пишет «Военное обозрение».

Арахамия в своем Telegram-канале назвал четыре условия для переговоров Украины с Россией. По его словам для того, чтобы Киев сел за стол переговоров с Москвой, требуется вывести все войска России с территории Украины, выплатить репарации, наказать всех военных преступников и сдать ядерное оружие.

Политик уверяет, что после выполнения всех условий, Киев будет готов не только обсудить дальнейшую судьбу России, но и дать ей «гарантии безопасности».