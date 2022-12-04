В Киеве, Одесской и Днепропетровской областях фиксируются экстренные отключения электроэнергии

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4 декабря 2022, 11:05 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Киеве и двух областях Украины фиксируются экстренные отключения электроэнергии. Об этом информирует украинская энергетическая компания ДТЭК.

Плановое отключение света в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях не действует — сейчас в регионах подача электроэнергии останавливается экстренно, отмечается на сайте одной из энергетических компаний.

В связи с нестабильной работой энергосистемы в стране плановые графики отключения электроснабжения изменяются на аварийные и веерные. По данным компании «Укрэнерго», дефицит мощности электросети составляет 27%, повреждено 40% от общего количества инфраструктуры.