В Подмосковье 14-летнюю девочку подозревают в убийстве младшего брата

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4 декабря 2022, 10:19 Источник: РЕН-ТВ

В Московской области родители двоих детей вернулись ночью домой и обнаружили мертвым шестилетнего сына. Инцидент произошел третьего декабря, в воскресенье, о нем передает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

Супруги, уезжая из дома, поручили своей 14-летней дочери присматривать за ее шестилетним братом.

Вернувшись домой, мужчина и женщина обнаружили мальчика в кроватке в луже крови. На месте гибели ребенка работают следователи.

По данным источника, по предварительной версии, в убийстве малыша подозревается его сестра-подросток.