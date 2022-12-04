В Подмосковье 14-летнюю девочку подозревают в убийстве младшего брата

В Московской области родители двоих детей вернулись ночью домой и обнаружили мертвым шестилетнего сына. Инцидент произошел третьего декабря, в воскресенье, о нем передает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.
Супруги, уезжая из дома, поручили своей 14-летней дочери присматривать за ее шестилетним братом.
Вернувшись домой, мужчина и женщина обнаружили мальчика в кроватке в луже крови. На месте гибели ребенка работают следователи.
По данным источника, по предварительной версии, в убийстве малыша подозревается его сестра-подросток.