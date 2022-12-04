Читатели Die Welt: Макрон действительно хочет деэскалации конфликта на Украине

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4 декабря 2022, 09:37 Источник: РИА Новости

Aurelien Morissard via www.imago/www.imago-images.de

Читатели издания Die Welt положительно отреагировали на заявление главы Франции Эммануэля Макрона об обязательных гарантиях безопасности для РФ.

Накануне Макрон заявил об одном из обязательных факторов для достижения мирных переговоров между РФ и Украиной: это предоставление Москве гарантий безопасности. Французский лидер напомнил слова коллеги Владимира Путина о размещении НАТО на границе России.

В свою очередь, читатели немецкого издания поддержали заявление президента Франции. По их мнению, Макрон действительно хочет деэскалации российско-украинского конфликта и достижения мира.

Один из пользователей подчеркнул, что заявление французского лидера связано с меньшей зависимостью страны от США.

«Гарантии должны были быть даны еще в прошлом году. Тогда бы не было конфликта на Украине», — поделился мнением другой пользователь.