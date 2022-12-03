Киевская полиция завела дело на украинское издание после публикации об авто замглавы офиса Зеленского за 100 тысяч долларов

Киевская полиция завела уголовное дело в отношении издания «Украинская правда», которое опубликовало текст об элитном автомобиле заместителя главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко.
Издание опубликовало на этой неделе материал, в котором утверждается, что чиновник передвигается на новом электромобиле Porsche Taycan стоимостью порядка 100 тысяч долларов. Текст был проиллюстрирован фото с камер видеонаблюдения.
Дело в отношении издания было возбуждено уже на следующий день после публикации — его обвинили в несанкционированном использовании данных системы камер видеонаблюдения «Безопасный город». Делом занимается отдел по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева.