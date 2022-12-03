Киевская полиция завела дело на украинское издание после публикации об авто замглавы офиса Зеленского за 100 тысяч долларов

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3 декабря 2022, 21:15 Источник: РИА Новости

Porsche Taycan. Фото: Arne Dedert/dpa/globallook.com

Киевская полиция завела уголовное дело в отношении издания «Украинская правда», которое опубликовало текст об элитном автомобиле заместителя главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко.

Издание опубликовало на этой неделе материал, в котором утверждается, что чиновник передвигается на новом электромобиле Porsche Taycan стоимостью порядка 100 тысяч долларов. Текст был проиллюстрирован фото с камер видеонаблюдения.

Дело в отношении издания было возбуждено уже на следующий день после публикации — его обвинили в несанкционированном использовании данных системы камер видеонаблюдения «Безопасный город». Делом занимается отдел по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева.