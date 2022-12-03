Страдающему от рака кишки Пеле не помогает химиотерапия

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3 декабря 2022, 18:39 Источник: sports.ru

Фото: соцсети

Лечение легендарного футболиста Пеле от рака перестало давать нужный результат. По информации Reuters, медики приняли решение приостановить химиотерапию.



В настоящее время врачи оказывают бразильцу только паллиативную помощь. Они помогают справиться лишь с симптомами, но уже не лечат саму болезнь. 82-летнему Пеле помогают облегчить боль и справиться с одышкой.



