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Страдающему от рака кишки Пеле не помогает химиотерапия

, 18:39 Источник: sports.ru

Страдающему от рака кишки Пеле не помогает химиотерапия
Фото: соцсети

Лечение легендарного футболиста Пеле от рака перестало давать нужный результат. По информации Reuters, медики приняли решение приостановить химиотерапию.

В настоящее время врачи оказывают бразильцу только паллиативную помощь. Они помогают справиться лишь с симптомами, но уже не лечат саму болезнь. 82-летнему Пеле помогают облегчить боль и справиться с одышкой.

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