Самая богатая женщина Африки с российским паспортом Изабель душ Сантуш обвиняется в мошенничестве

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2 декабря 2022, 18:09 Ксения Калуга Источник: compromat.ru

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Изабель душ Сантуш считается самой богатой женщиной в Африке. Её обвиняют в отмывании денег и мошенничестве. Недавно Интерпол объявил «красное предупреждение» с требованием установить её местонахождение и арестовать. Это означает, что женщину будут искать правоохранительные органы по всему миру.

В свою очередь Душ Сантуш сообщила в недавних интервью, что не скрывается, и её место жительство известно. При этом отметила, что она просто является мишенью «политических преследований».

Изабель родилась в Баку и имеет российское гражданство. Расследование против неё началось в 2017 году. Женщину обвинили в хищении государственных денег — более $200 млн. Потом выяснилось, что сумма ущерба выросла до $1 млрд.