В Германии появилось более 400 тысяч бездомных, и это не предел

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2 декабря 2022, 17:18

Многие немцы стали жертвами кризиса и могут оказаться без жилья. Об этом сообщает федеральная организация помощи бездомным BAG-W, которая обратила внимание на резкий рост обращений граждан. Люди ищут помощи в решении трудностей с жильём.



По данным организации, многие домохозяйства, особенно малообеспеченные, уже накопили долги по аренде жилья и коммунальным услугам, что нередко приводит к выселению. Если тенденция сохранится, зимой некоторые немцы окажутся на улице.



Власти добавляют, что все нуждающиеся получат помощь, так как государство приняло дополнительные меры финансовой поддержки. Например, с января больше категорий граждан смогут получать пособия. Но BAG-W обращают внимание, что добиться помощи проще не стало, и отказов будет немало, потому что власти не торопятся тратить выделенные бюджеты.



Сегодня в Германии насчитывается более 400 тысяч бездомных. И это только те, кто оформился в социальных службах, а так делают далеко не все.



Причиной подобного кризиса стали не только события 2022 года, но и рост цен на аренду и покупку жилья в последние несколько лет, повышение ставок по кредитам и увеличение коммунальных тарифов, а также индексация арендной платы, что типично для Германии.



