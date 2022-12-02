Коронавирус утроил сроки товарообмена между Россией и Китаем на сухопутной границе

Китайские коронавирусные ограничения усложнили торговлю между Россией и КНР. Пункты пропуска постоянно перегружены из-за санитарных ограничений, а также запрета на поставки некоторой продукции. Это приводит к сдерживанию несырьевого экспорта, а также импорта, и решить эти проблемы, по мнению Минвостокразвития, могут только новые пропускные пункты.
Терминалы разгрузит мост Нижнеленинское — Тунцзян, имеющий пропускную способность 5,8 млн тонн в год, а также увеличенные станции Ленинское-1 и Ленинское-2. Планируется создать пункты Джалинда — Мохэ (Амурская область) и Староцурухайтуй (Забайкалье).
Загруженность терминалов заметна не только на Дальнем Востоке, но и в Москве, на перераспределении товара. Поэтому теперь продукция, которую получалось довезти летом за месяц, теперь идёт в три раза дольше. Транспортные компании отмечают, что подобные трудности есть только с сухопутными границами, а вот в китайских морских портах ковидные ограничения не так значительны, поэтому многое работает в привычном режиме.
Снятие логистических ограничений недавно обсудила специальная комиссия, в работе которой поучаствовали первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, а также премьер Госсовета Китая Хань Чжэнь.
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